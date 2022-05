Exposition : (digital) Soba Choko, 26 novembre 2022, .

Exposition : (digital) Soba Choko

2022-11-26 – 2022-12-31

(digital) Soba Choko est un projet artistique expérimental ayant trait à l’étude, à la collection et à la fabrication de gobelets de céramique, et particulièrement de porcelaine, assimilés aux gobelets soba choko de tradition japonaise, à la jonction de techniques traditionnelles et de techniques numériques.

(digital) Soba Choko est un scénario ouvert à des opérations originales et distinctes, résultant de diverses initiatives inventives, dont la conjugaison peut elle-même constituer une proposition artistique

