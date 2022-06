EXPOSITION « DIG-DANG-DONG » Montpellier, 2 juillet 2022, Montpellier.

EXPOSITION « DIG-DANG-DONG »

Place Saint-Ravy Montpellier Hérault

2022-07-02 – 2022-07-24

Montpellier

Hérault

En ce début d’été, l’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir Frauke Furthmann-Batbedat. Pour cette exposition, l’artiste présente deux séries de gravures grand format, des impressions réalisées à partir des emballages de nos produits de consommation.

Pour réaliser les gravures, l’artiste se sert de cartons d’emballage, de packaging, qui ont la fonction très précise de maintenir un objet dans une boîte. Leur forme ne nous dit rien, mais nous sentons confusément qu’elle a une fonction concrète. Elle fait sens.

Sept cartons ont été choisis pour leur « architecture » afin de créer toutes les œuvres de l’exposition. Les mêmes formes reviennent dans chaque impression dans un ordre différent, comme les lettres d’un alphabet qui forment des mots, des variations infinies.

Devant ces gravures, sur des stèles, sont exposés des objets-installations personnels qui ont une valeur sentimentale mais aucune valeur marchande.

Les objets exposés ne sont pas à vendre.

Peut-on les échanger, et contre quoi ? Un souvenir contre une histoire?

Une exposition interactive? Sûrement.

« Ding-Dang-Dong », c’est une porte d’un magasin qui s’ouvre… C’est un avertissement… C’est le son des cloches le dimanche… Clin d’œil à une chanson des Rita Mitsouko.

Le travail de Frauke Furthmann-Batbedat questionne la place de l’Art dans l’économie circulaire, la performance et le don. Une exposition philosophique ? Peut-être. Ça dépend du temps qu’on prend pour la traverser. La galerie c’est un espace, l’exposition c’est un temps donné pour imaginer des connexions et occasionner des rencontres, des échanges.

L’économie, du grec οἰκονομία / oikonomía, désigne étymologiquement « l’administration de la maison » (de oikos, maison, et nomos, gérer, administrer). Au sens religieux, l’économie du salut désigne le plan de Dieu pour le salut des hommes et sa réalisation, tout au long de l’histoire, c’est-à-dire sa venue dans ce monde en la personne de Jésus-Christ pour sauver les hommes. Au sens psychologique, l’économie est la manière de diriger sa vie. Au sens courant, l’économie rassemble les activités humaines tournées vers la production, l’échange, la distribution et la consommation de biens et de services. Et l’économie de l’art c’est quoi?

+33 4 67 34 88 80 https://www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy.htm

Montpellier

