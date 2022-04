[Exposition] Dieppe et le Canada · Histoire et patrimoine immatériel Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[Exposition] Dieppe et le Canada · Histoire et patrimoine immatériel
2022-05-09 09:00:00 – 2022-05-13 12:00:00

Des navigateurs dieppois du XVIe siècle au Raid du 19 août 1942, les liens entre Dieppe et le Canada sont marqués par une histoire multicentenaire. Marins partis à la conquête de territoires méconnus en Europe, « alloués » partis de Dieppe pour trois ans, « filles du roi » en quête de maris, négociants en fourrures, religieuses à la vocation de soignantes ou d'éducatrices ont aussi emporté dans leurs bagages leurs us et coutumes. Ils ont importé dans ces territoires leurs danses, leurs traditions orales et leurs rituels, et ont peu à peu transformé ce patrimoine immatériel venu de Normandie.

Fermé le lundi matin, samedi & dimanche.

