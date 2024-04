[Exposition] Dieppe de A à Z par Marc Dray Dieppe, samedi 11 mai 2024.

[Exposition] Dieppe de A à Z par Marc Dray Dieppe Seine-Maritime

Vendredi

Pour ce début de printemps, Marc Dray exposera sa dernière proposition poétique sous forme de sculptures d’abécédaire A chacune des lettres de l’alphabet. Marc a conçu une sculpture-hommage à Dieppe. A son histoire, à son présent et à son avenir. Il s’agit d’une ode poétique par laquelle Marc s’exprime sur les références les plus emblématiques de la ville aux quatre ports De l’amateur Jehan Ango à la lettre A, jusqu’à la lettre Z avec la SNSM(avec Zodiac), en passant par la lettre D avec la Duchesse de Berry ou la lettre I avec ivoire.

Pour ce début de printemps, Marc Dray exposera sa dernière proposition poétique sous forme de sculptures d’abécédaire A chacune des lettres de l’alphabet. Marc a conçu une sculpture-hommage à Dieppe. A son histoire, à son présent et à son avenir. Il s’agit d’une ode poétique par laquelle Marc s’exprime sur les références les plus emblématiques de la ville aux quatre ports De l’amateur Jehan Ango à la lettre A, jusqu’à la lettre Z avec la SNSM(avec Zodiac), en passant par la lettre D avec la Duchesse de Berry ou la lettre I avec ivoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 11:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Salle des congrès

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie marcdray@yahoo.fr

L’événement [Exposition] Dieppe de A à Z par Marc Dray Dieppe a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie