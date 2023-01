Exposition Diego Movilla Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Exposition Diego Movilla Beaulieu-lès-Loches, 8 juillet 2023, Beaulieu-lès-Loches . Exposition Diego Movilla Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2023-07-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-08-13 19:00:00 19:00:00 Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire L’artiste espagnol Diego Movilla, s’est inspiré de l’ancienne église romane Saint-Laurent pour créer des toiles monumentales. La dualité entre le lieu patrimonial remarquable et la touche de l’artiste offre une exposition inédite pensée pour l’occasion. L’artiste espagnol Diego Movilla, s’est inspiré de l’ancienne église romane Saint-Laurent pour créer des toiles monumentales. La dualité entre le lieu patrimonial remarquable et la touche de l’artiste offre une exposition inédite pensée pour l’occasion. obellot@beaulieulesloches.eu +33 6 28 83 34 24 https://beaulieulesloches.eu/ Diego Movilla

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire

Exposition Diego Movilla Beaulieu-lès-Loches 2023-07-08 was last modified: by Exposition Diego Movilla Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 8 juillet 2023 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire