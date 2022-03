Exposition : Didier LOZAC’H Galerie municipale Bernard Nonnet, 1 juillet 2022, Erquy.

Je peins depuis l’enfance. Autodidacte passionné, la mer est ma principale source d’inspiration,tout simplement parce que je la côtoie tous les jours. En Bretagne, les gris infinis, les lumières changeantes nourrissent l’imaginaire. Il est de même des rochers. Les grands blocs granitiques de notre Bretagne dorment comme des gisants, sculptés depuis des centaines de millions d’années par l’eau et le vent, artistes intemporels de la création. J’aime la Bretagne et ses lieux puissants où les éléments conjuguent leurs efforts dans une chorégraphie cosmique. J’utilise l’huile, la gouache et l’acrylique. J’évolue vers l’abstraction lyrique où le paysage évolue en 3 dimensions et où la vue du ciel de notre planète bleue recherche la dimension cosmique, je poursuis cette recherche de l’osmose entre le vide et le plein, c’est une quête difficile mais passionnante. Expositions au Salon d’Automne à Paris (2020), sociétaire du salon d’Automne (2022), Grand Palais ephemere Art Capital (2022). ### Didier LOZAC’H PERROS-GUIREC (22) 02 96 91 60 93 [[https://didierlozach.com](https://didierlozach.com)](https://didierlozach.com) ### En pratique exposition du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 2022 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage vendredi 1er juillet 2022 à 18h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



