Exposition : Didier Lapène, un belvédère sur la mer Quimper, 7 juillet 2022, Quimper.

Exposition : Didier Lapène, un belvédère sur la mer

2022-07-07 – 2022-10-03

Ancien élève de l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris, Didier Lapène a complété cette formation renommée en bénéficiant d’un important séjour à la Casa Velázquez de Madrid. Fort d’une connaissance éprouvée du métier de peintre, il a développé une approche du paysage originale et libérée des contingences formelles de notre époque. Renouant avec l’ambition des artistes abonnés au pleinairisme, il pose régulièrement son chevalet devant le motif et décline en de multiples études les vastes panoramas qu’il ambitionne de décrire. Attiré par les espaces marins qui bordent la côte basque jusqu’aux dunes de la mer du nord, Didier Lapène a entamé depuis plusieurs années un travail important en Bretagne. Fasciné par l’horizon immense qui se déploie au large des côtes de Camaret, il exerce son art avec patience et ténacité, recherchant selon la formule célèbre de Cézanne, « la petite sensation », qui transfigure la réalité du paysage. Guidé par les sites de cette célèbre avancée de la presqu’île de Crozon, Didier Lapène a ainsi composé une extraordinaire partition colorée qui entremêle falaises rocheuses, plages ourlées ou vertes prairies dévalant vers l’océan.

Durant tout l’été 2022, le musée des Beaux-Arts rassemblera plus de quatre-vingts œuvres inédites, véritable somme d’une quête picturale qui ravive aussi le souvenir de quelques illustres aînés comme Eugène Boudin, Georges Lacombe ou Charles Cottet.

