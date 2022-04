Exposition “D’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller” Maison des arts Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischwiller

Exposition "D'ici et d'ailleurs, destins croisés à Bischwiller"

Maison des arts, le samedi 14 mai à 19:30

Cosmopolite et ouverte au défi contemporain du vivre ensemble, la ville de Bischwiller, à l’image de sa région, a connu au cours des siècles d’incessants mouvements de populations. Terre d’accueil pour certains, point de départ pour d’autres, Bischwiller présente aujourd’hui un tissu social riche et multiculturel qui s’est construit au cours du temps et au rythme des bouleversements de l’Histoire. Cette exposition temporaire retrace les origines, les motivations, les trajectoires des populations qui se sont croisées sur son territoire. Certaines n’ont fait que passer, d’autres se sont durablement installées. Toutes ont laissé des traces matérielles et culturelles. L’exposition brosse un vaste portrait historique qui s’étend de la Préhistoire à nos jours : vestiges archéologiques, documents d’archives, pièces provenant des collections des musées et objets prêtés par les habitants permettent de voyager à travers le temps et les cultures.

Entrée libre

Cette exposition retrace, depuis la Préhistoire, les itinéraires, les vies individuelles ou collectives des hommes et femmes d’hier et d’aujourd’hui qui font de Bischwiller une ville cosmopolite. Maison des arts 19 rue des Charrons, 67240 Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin

