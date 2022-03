Exposition “d’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller” Bischwiller, 9 avril 2022, Bischwiller.

Exposition “d’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller” Bischwiller

2022-04-09 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Bischwiller Bas-Rhin

EUR L’histoire de l’Alsace est plus mouvementée que celle de toutes les autres provinces de France : 4 siècle et demi de colonisation romaine, 13 siècles passé dans l’orbite germanique, 3 siècles d’appartenance française. Tour à tour celtique, gallo-romaine, alémanique, franque, impériale germanique, royale française et française républicaine, 17 changements successifs de souveraineté, de régime, de nationalité. Quelque 53 guerres et invasions ont déferlé sur son sol et l’ont meurtrie depuis le jour où les chroniques retiennent les dates de son histoire.

La ville de Bischwiller ne fait pas exception : elle partage de tout temps l’histoire mouvementée de son territoire, où les migrations prennent tout leur sens. Cette exposition temporaire retrace les itinéraires, les motivations, les vies individuelles ou collectives de ces migrants d’hier et d’aujourd’hui, de la Préhistoire à nos jours.

Maison des Arts.

Bischwiller

