Exposition DIANE & ACTÉON, REGARDS CROISÉS Mont-de-Marsan, jeudi 4 avril 2024.

Exposition DIANE & ACTÉON, REGARDS CROISÉS Mont-de-Marsan Landes

En avril prochain, le mythe de Diane et Actéon s’invite à la Rotonde de la Vignotte grâce à l’œuvre de Sylvain Wavrant Diane & Actéon Regards croisés. À la demande de la Villa Mirasol, l’artiste revisite cet épisode mythologique qui dépeint la rencontre tragique de la déesse de la chasse et d’un mortel au travers d’une installation qui mêle fresque dessinée, sculpture et taxidermie. Cette installation entre en résonance avec l’œuvre du musée Despiau-Wlérick, qui orne le restaurant gastronomique.

L’installation est accessible en libre accès du 4 au 29 avril, le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 18h, ainsi que sur réservation le reste de la semaine au 06.08.64.85.61.

L’exposition est accessible et gratuite et les visites sont commentées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-29

Rotonde de la Vignotte

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine villamirasol.expositions@gmail.com

