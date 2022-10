Exposition Diamond Sculpture par Andy Haerter

2022-10-19 – 2022-10-29 EUR Dans le cadre du Festival « Pau Validé », festival de cultures urbaines proposant différentes disciplines artistiques allant de la danse au graffiti en passant par la musique.

Cette exposition présente les œuvres d’Andy Haerter, artiste sculpteur métallo. Andy est un artiste autodidacte, soudeur de métier, inspiré par son environnement et ses passions. Sans avoir suivi de formation artistique spécifique, son sens inné des proportions, son goût pour le dessin (animé!) et sa passion pour l’observation du monde animal lui permettent de donner vie à des productions variées, réalistes, parfois fantaisistes mais toujours pleines de vie, faites de mouvement pris dans l’instant. Dans le cadre du Festival « Pau Validé », festival de cultures urbaines proposant différentes disciplines artistiques allant de la danse au graffiti en passant par la musique.

+33 5 59 27 27 08

