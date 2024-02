Exposition « DIALOGUES » Fondation WRP Genève, mardi 27 février 2024.

Exposition « DIALOGUES » « Dialogues » saura captiver son public par la rencontre entre l’art abstrait et l’art figuratif. 27 février – 14 mars Fondation WRP Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T10:00:00+01:00 – 2024-02-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T18:00:00+01:00

Explorez le monde artistique diversifié d‘Artraction à travers « Dialogues », une exposition fascinante de duos inattendus d’œuvres soigneusement sélectionnées qui se déroulera du 27 février au 14 mars.

Les frontières entre abstrait et figuratif fusionnent harmonieusement pour donner naissance à une nouvelle histoire, laissant ainsi libre cours à votre imagination. Ce subtil mélange promet à chaque spectateur une expérience immersive et personnelle.

Découvrez ainsi des univers singuliers à travers la richesse de notre collection d’Art.

VERNISSAGE

Le vernissage de l’exposition « Dialogues » aura lieu le jeudi 29 février 2024 dès 17h en présence d’artistes ainsi que l’équipe de WRP et d’Artraction.Pour cette soirée il suffit de vous inscrire via notre site internet ou au 022 339 31 31

CAFÉ-DIALOGUES

Un café avec comme toile de fond des œuvres uniques ? C‘est ce que vous propose Artraction ! Nous sommes impatients de vous accueillir pour vivre ensemble un moment d‘art et d‘émotion.

Du mercredi au vendredi de 11h à 14h.

POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Contactez-nous au 022 339 31 31 pour une visite guidée, une rencontre privilégiée, un conseil personnalisé ou encore une offre.

Au plaisir de dialoguer avec vous !

ARTISTES EXPOSE-E-S

Bernadette Steffen, David Lindemann, Emanuela Lucaci, HENKA, Karl Girardet, Kenneth Sandahl, Kim Straehler, Madeleine Rosselet Van Zyl, MAG, Monica Grangier, Nadia Merzoug, Nicolas Noverraz, Olga Sokolova, Olha Snydanko, Petr Beranek, Raffaella Bruzzi, Ruxandra Mitache, Simone Monney, Sophie Haldi, Thomas Dutilleul, Zenka

Fondation WRP Rue Argand 3, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « email », « value »: « artraction@demarche.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 022 339 31 31 »}] [{« link »: « https://artraction.ch/exposition-dialogues-wrp/ »}]

art peinture

ARTRACTION