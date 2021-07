Le pouliguen Espace Rex Le pouliguen, Loire-Atlantique Exposition Dialogues Espace Rex Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

du mercredi 1 septembre au dimanche 3 octobre à Espace Rex

Exposition des oeuvres des peintres : Véronique ATTIA, Yves BAUDRY, Gérard BEAUJARD, CLEMA, Jacques CORNET, Bénédicte DE SAUVILLE, Bernadette MORAND, Pascal PASTIAU, Christian RONCERAY et du sculpteur Dominique DARDEK. De la figuation à l’abstraction, les artistes sont toujours dans la recherche de lumières, de couleurs, de vibrations, pour communiquer entre eux et dialoguer avec les spectateurs. Exposition des oeuvres des peintres : Véronique ATTIA, Yves BAUDRY, Gérard BEAUJARD, CLEMA, Jacques CORNET, Bénédicte DE SAUVILLE, Bernadette MORAND, Pascal PASTIAU, Christian RONCERAY et du sculp… Espace Rex 4, rue de la Plage 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

