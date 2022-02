Exposition Dialogues, entre design et métiers d’art Piégut-Pluviers, 5 mars 2022, Piégut-Pluviers.

Exposition Dialogues, entre design et métiers d’art Salle du Minage Rue de la libération Piégut-Pluviers

2022-03-05 – 2022-03-26 Salle du Minage Rue de la libération

Piégut-Pluviers Dordogne Piégut-Pluviers

Dans le cadre des “Résidences de l’Art en Dordogne”, l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord et le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin invitent des designers à collaborer avec des professionnels métiers d’art lors de séjours de recherche et de création en Nontronnais. Depuis plus de 20 ans, ces collaborations voient naître des créations originales et innovantes. L’Agence culturelle a fait l’acquisition d’objets issus de ces expériences, réunis au sein d’une collection design et métiers d’art présentée les mercredis et samedis du 5 au 26 mars 2022 dans la salle du Minage de Piégut-Pluviers. Visites guidées, gratuites : Samedis 12 et 19 mars, 15h. Free visits in english: wednesdays, 11 am. Visites guidées + ateliers en famille, gratuits, sur inscription : Samedi 5 mars et Samedi 26 mars, 15h00.

L’exposition Dialogues, entre design et métiers d’art présentera des objets issus du programme « Les Résidences de l’Art en Dordogne », des créations réalisées par le biais de collaborations entre professionnels métiers d’art et designers depuis plus de 20 ans en Nontronnais.

+33 5 53 60 74 17

PEMA

Salle du Minage Rue de la libération Piégut-Pluviers

