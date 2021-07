BozoulsBozouls Bozouls Bozouls Aveyron, Bozouls Exposition Dialogues Bozouls Bozouls BozoulsBozouls Catégories d’évènement: Aveyron

Bozouls Aveyron 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron Bozouls Un dialogue entre l’univers coloré de Christine Barrès et les êtres de textile de Nadine Vergues. Découvrez le travail de Christine Barrès (peinture) et de Nadine Vergues (sculpture) . Un dialogue entre l’univers coloré de Christine Barrès et les êtres de textile de Nadine Vergues. La Galerie dernière mise à jour : 2021-07-17 par

