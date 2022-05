Exposition Dialoguer avec l’horizon à la Maison des Mégalithes – Carnac, 28 mai 2021, .

Exposition Dialoguer avec l’horizon à la Maison des Mégalithes – Carnac

2021-05-28 – 2022-04-29

0 Véritable dialogue entre l’homme et son environnement, le paysage résulte de son intervention au fil du temps, comme autant de strates successives, de couches superposées. Tel un indice fugitif, la lumière matinale dans les alignements nous révèle cette relation entre les stèles de granite – élément minéral – et l’horizon végétal dans lequel elles s’inscrivent.Un siècle plus tôt, le même paysage était immortalisé par un de mes prédécesseurs, mandaté par Albert Kahn. Ces autochromes aux tons sourds illustrent adroitement la profondeur de la lande. Cent ans plus tard, les arbres ont recouvert l’horizon, et avec eux une multiplicité de couleurs. Afin d’en rendre compte, j’ai adopté un procédé de tirage trichrome me permettant d’agir manuellement sur chaque épreuve. » Une quinzaine d’autochromes de 1920 et 1924, réalisés dans le cadre de la mission Bretagne et conservés dans la collection Les Archives de la Planète, ont été prêtés par le Musée départemental Albert Kahn pour cette exposition. Équipés des dernières inventions des frères Lumière, l’autochrome – premier procédé industriel de photographie en couleurs – et le cinématographe, une douzaine d’opérateurs sillonnent le monde jusqu’en 1930. Ils ont pour mission « d’établir un dossier de l’humanité prise en pleine vie », à « l’heure critique » de changements aussi profonds qu’inéluctables, pour reprendre les mots mêmes dugéographe Jean Brunhes (1869-1930), directeur scientifique du projet. 4 000 stéréoscopies, 180 000 mètres de pellicule cinéma et 72 000 autochromes sont ainsi rassemblés, constituant l’un des plus importants fonds photographiques en couleur du début du 20e siècle. Photographe : Georges Chevalierhttps://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

