[Exposition] Dialogue marin par Pascale Ayrault et Margherita Mariano

47 Route de Dieppe Mairie Varengeville-sur-Mer

2022-09-16 – 2022-09-26

Mairie 47 Route de Dieppe

Varengeville-sur-Mer

Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer L’exposition est née de la rencontre de deux artistes, maîtrisant deux médiums différents sur un même thème : le bord de mer à Dieppe.

Deux sensibilités qui se sont reconnues sur la plage de Dieppe, entre deux femmes du sud qui ont choisi de vivre dans cette ville chère aux artistes.

La peintre parle d’estran et des bords de la Manche dans une approche méditative et colorée qui évolue vers une forme expressive parfois abstraite.

La photographe propose le contrepoint avec un choix résolument graphique en jouant sur les gros plans et les changements d’échelle.

Les deux artistes se rejoignent dans interprétation du thème de la vague autour duquel l'exposition s'est mise en place très aisément ; elle ouvrira ses portes du 16 au 26 septembre à la Mairie de Varengeville.

Deux sensibilités qui se sont reconnues sur la plage de Dieppe, entre deux femmes du sud qui ont choisi de vivre… +33 2 35 85 12 46 L’exposition est née de la rencontre de deux artistes, maîtrisant deux médiums différents sur un même thème : le bord de mer à Dieppe.

Deux sensibilités qui se sont reconnues sur la plage de Dieppe, entre deux femmes du sud qui ont choisi de vivre dans cette ville chère aux artistes.

La peintre parle d’estran et des bords de la Manche dans une approche méditative et colorée qui évolue vers une forme expressive parfois abstraite.

La photographe propose le contrepoint avec un choix résolument graphique en jouant sur les gros plans et les changements d’échelle.

Les deux artistes se rejoignent dans interprétation du thème de la vague autour duquel l'exposition s'est mise en place très aisément ; elle ouvrira ses portes du 16 au 26 septembre à la Mairie de Varengeville.

