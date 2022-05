Exposition d’Hervé GOURDET Musée de la métallurgie ardennaise, 1 juin 2022, Bogny-sur-Meuse.

Exposition d’Hervé GOURDET

du mercredi 1 juin au mardi 28 juin à Musée de la métallurgie ardennaise

Hervé Gourdet est un illustrateur originaire des Ardennes françaises. Il illustre le légendaire, l’imaginaire et les Ardennes mais pas que… Il est le créateur du festival de féerie le Printemps des Légendes à Monthermé en 2009. Il a fondé Le Bagad Arduinn la troupe interceltique et le Centre des légendes et en Ardenne destiné à apporter de l’animation autour de ce thème. Après une douzaine de livres publiés depuis 2003 : – Pique-nique au volcan, Éditions Orphie, 2003 – Le petit guide de féerie en Ardenne, Éditions SEA, 2006 – Le petit guide de sorcellerie en Ardenne, Éditions SEA, 2009 – Le poisson bleu de Monsieur Chagall a disparu, Éditions RMN jeunesse, 2010 – Le Cheval et l’épée ou les Quatre fils Aymon, Éditions Oriande Productions, 2010 – Ardennes contes et Légendes, Éditions Noires Terres, 2013 – Ardennes et Bretagne les sœurs lointaines, d’Albert Moxhet, Éditions Musée en Piconrue, 2013. Participation au collectif d’illustrateurs, couverture et double page intérieure. – MAUGIS La naissance de l’ Enchanteur / Édition La völva 2015 – Lancement du projet les escapades fantastiques (collectage écrit et audiovisuel des légendes de France et d’Europe) – Le monde des Frountz ed.Terra Gaya 2021 Il est contacté en 2020 par la maison d’édition en littérature jeunesse Auzou pour réaliser un livre intitulé : « Contes et légendes de l’Ardenne mystérieuse » écrit par l’autrice belge Cindy Van Wilder Grâce à ce recueil de 10 histoires, il vous invite à partir à la découverte des êtres magiques qui peuplent les forêts les plus reculées de l’Ardenne. Nuton, sorcières et fées n’auront plus de secrets pour vous ! – Le Cheval Bayard – L’Or des fées – La Fée de la Lienne – Le Nuton de la Vinette – La Légende de Gustine Maka – Saint Hubert – Le moulin de Quarreux – Blancou et les cloches – Les Cloches englouties – Les Fantômes de La Roche

Venez découvrir le travail de l’illustrateur ardennais Hervé Gourdet, du 1er au 28 juin, au Musée de la Métallurgie Ardennaise.

Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T12:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T12:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T12:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T12:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T12:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T12:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T12:00:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T18:00:00