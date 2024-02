Exposition d’Henry Pascal Molard & Caroline Lameloise Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 26 février 2024.

Exposition d’Henry Pascal Molard & Caroline Lameloise Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Dans » M’Aime regard « , Henri-Pascal Molard et Caroline Lameloise partagent leur connivence photographique mais aussi le lien d’amitié qui les unit. Même regard, même curiosité, même désir d’imaginaire, même harmonie, même à l’envers… Au fil de leurs clichés, ils explorent le monde du dehors dans une « démarche sensible à la lumière et à la poésie du réel » comme aime à le dire Henri Pascal. Cette exposition est également un message d’espoir, de résistance et le maintien du souffle de vie créé par la passion de la photographie car » Si toute une vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir » dixit Marc Chagall. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Salle des Régates Digue promenade

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

