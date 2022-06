Exposition d’Henri Aublet, 5 juillet 2022, .

Exposition d’Henri Aublet



2022-07-05 – 2022-09-19

Hall’Expo – Rue des Halles

Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h

Gratuit

Organisée par la municipalité. Artiste peintre récemment installé dans

la région, c‘est dans l’atelier de gravure des Arts-Décoratifs de Paris,

suite à un voyage en Chine qui le marqua fortement, que son travail

a pris forme.

Henri Aublet décrit très précisément ses motivations et

sa sensibilité artistique attachée à traduire des notions spatiales et

environnementales pour en exprimer sa perception à travers l’idée

du « désordre ».

Contact : 05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de Coulonges sur l’Autize

+33 5 49 06 14 47

