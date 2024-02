Exposition d’Hedwige Gagey Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 4 mars 2024.

Exposition d’Hedwige Gagey Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Hedwige Gagey, aquarelliste d’extérieur, explore l’univers fascinant de la culture maritime bretonne à travers une exposition sur le thème des bateaux en échouage et des épaves. Qu’ils soient hors de l’eau le temps d’une marée ou pour de bon, ces coques et bateaux livrent leurs secrets comme des témoins silencieux d’une histoire mais aussi de la vie courageuse et difficile des marins d’hier et d’aujourd’hui. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

