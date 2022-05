Exposition d’Harald Dugenet Saint-Thonan Saint-Thonan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thonan Finistère Saint-Thonan Exposition d’Harald Dugenet à la chapelle Saint Herbot de Saint-Thonan dans le cadre d’un circuit d’art contemporain dans 17 chapelles du Pays Léonard. Harald Dugenet, photographe des pays d’Iroise, raconteur d’histoires de rêves et d’oiseaux, rappelle aux souvenirs, ceux qui, d’entre nous, ont oublié avoir des ailes. Un guide vous accueillera pour vous faire découvrir les œuvres de l’artiste et l’histoire de l’édifice. +33 6 75 19 40 62 http://www.art-chapelles-leon.bzh/ Exposition d’Harald Dugenet à la chapelle Saint Herbot de Saint-Thonan dans le cadre d’un circuit d’art contemporain dans 17 chapelles du Pays Léonard. Harald Dugenet, photographe des pays d’Iroise, raconteur d’histoires de rêves et d’oiseaux, rappelle aux souvenirs, ceux qui, d’entre nous, ont oublié avoir des ailes. Un guide vous accueillera pour vous faire découvrir les œuvres de l’artiste et l’histoire de l’édifice. Lieu-dit Le Veuleury Chapelle Saint Herbot Saint-Thonan

