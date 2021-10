Paris Parc Floral de Paris île de France, Paris EXPOSITION DF ART PROJECT 2021 AU PARC FLORAL DE PARIS Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

EXPOSITION DF ART PROJECT 2021 AU PARC FLORAL DE PARIS Parc Floral de Paris, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 13 au 21 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Le Pavillon 18 du Parc floral de Paris accueille du 13 au 21 octobre 2021 une exposition du collectif artistique international DF ART PROJECT. Venez nombreux ! Depuis juin 2019, fort d’une année d’expérience fondée sur le recrutement d’artistes à travers la planète et de leur promotion sur df-artproject.com et ses supports d’information et de communication, DF ART PROJECT se mobilise pour présenter pour la deuxième fois son collectif au sein des 360 m2 du Pavillon 18. La volonté de cet événement est de dévoiler au grand public, aux médias, aux collectionneurs et amateurs d’art toute la diversité de ses artistes plasticiens vivants qui s’expriment de manière singulière en partageant une vision commune de leur art autour du Déstructuralisme Figuratif. Le Déstructuralisme Figuratif défend une réflexion sociétale où les réelles possibilités d’émancipation de l’homme comme l’autonomie de son imaginaire se redéfinissent. Cette conceptualisation de pratiques artistiques autour de la fragmentation de la figure, du réel, sa mise en perspective, sa distorsion, sa transformation dynamique réunit la peinture, la sculpture, la photographie, le dessin, le collage, l’art numérique, la performance et l’installation. Expositions -> Autre expo Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

