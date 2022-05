Exposition d’extraits de textes de George Sand Jardin du domaine de George Sand Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Nohant-Vic

Exposition d’extraits de textes de George Sand Jardin du domaine de George Sand, 4 juin 2022, Nohant-Vic. Exposition d’extraits de textes de George Sand

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du domaine de George Sand Extraits de textes de George Sand, parsemés dans le jardin sur la thématique des arbres avec jeu de piste pour les enfants ! Jardin du domaine de George Sand Domaine de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de Loire Nohant-Vic Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d'évènement: Indre, Nohant-Vic

Nohant-Vic Indre