Exposition « Dévisage des figures » Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Exposition « Dévisage des figures » Espace Béraire, 8 février 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin. Exposition « Dévisage des figures »

du mardi 8 février au samedi 26 février à Espace Béraire

La Chapelle-Saint-Mesmin a pour souhait de valoriser les artistes locaux. Pour cette première édition, c’est l’artiste Yves Guelläen, résidant à Beaugency, qui présentera ses toiles. C’est un univers aux teintes vives et pures qu’ils proposent aux visiteurs. Autodidacte et amateur, c’est un peintre passionné pour qui la peinture procure un bien être enivrant. C’est un expressionniste figuratif. Il s’inspire de quelque chose de réel pour le transformer en quelque chose de subjectif. Il réalise ses tableaux avec de la peinture à l’huile qu’il applique avec des couteaux, des pinceaux ou encore ses doigts. Il crée des formes simplifiées, stylisées et souvent cloisonnées par des contours marqués. Il peint des visages, des figures mais aussi des paysages. L’exposition est ouverte à tous du 7 au 27 février sur la Mezzanine de l’Espace Béraire. Pour découvrir ses œuvres, rien de plus simple, prenez rendez-vous ou venez aux nouveaux horaires d’ouverture de l’Espace Béraire : Mardi : 9h30-13h Mercredi : 9h-18h Jeudi : 13h30-17h Samedi : 9h30-13h Le vernissage de « Dévisage des Figures » aura lieu le dimanche 20 février à 15h30.

Libre sur les horaires d’ouverture de l’espace Béraire sinon sur rdv

Cette exposition de peinture, programmée dans le cadre de la saison culturelle, est une première à l’Espace Béraire. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T13:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-12T09:30:00 2022-02-12T13:00:00;2022-02-15T09:30:00 2022-02-15T13:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T13:30:00 2022-02-17T17:00:00;2022-02-22T09:30:00 2022-02-22T13:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T13:30:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Exposition « Dévisage des figures » Espace Béraire 2022-02-08 was last modified: by Exposition « Dévisage des figures » Espace Béraire Espace Béraire 8 février 2022 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret