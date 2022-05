EXPOSITION” DEVENIR. PETER LINDBERGH” Montpellier, 22 juin 2022, Montpellier.

Venez découvrir la nouvelle exposition Devenir. Peter Lindbergh” du 22 juin au 18 septembre 2022 au Pavillon Populaire.

Première rétrospective mondiale complète consacrée à Peter Lindberg, en partenariat avec la fondation Peter Lindberg. Connu mondialement pour ses clichés en noir et blanc de stars et de mannequins, le photographe allemand Peter Lindberg (1944-2019) est considéré comme un pionnier dans son art.

Il a su redéfinir la photographie de mode contemporaine et ses standards de beauté en sublimant les femmes de tout âge. Ayant réellement mis les femmes à l’honneur dans son oeuvre, il est reconnu comme photographe féministe, engagé en faveur des mouvements de libération de la femme. L’exposition montrera comment la photo de mode s’est construite, quelle était l’approche de la personne féminine dans cet art, et les évolutions que l’artiste a su mettre en oeuvre et imposer au cours de sa carrière.

+33 4 67 66 13 46 https://www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillon-populaire-a-montpellier.htm

