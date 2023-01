Exposition d’Eva Lamaignere Eugénie-les-Bains, 25 février 2023, Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains.

Exposition d’Eva Lamaignere

Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes

2023-02-25 – 2023-03-24

Eugénie-les-Bains

Landes

Eugénie-les-Bains

EUR Originaire d’un village landais près de Mont de Marsan, je suis une jeune peintre autodidacte depuis 10 ans et dessinatrice depuis 20 ans. Je peins principalement des portraits féminins car, étant moi-même une femme, cela rend mon approche beaucoup plus simple. Je m’inspire beaucoup de la société, de ma génération, de mes proches. J’aime quand c’est pep’s, coloré, quand ça interpelle. Etant assez pudique sur mon art, j’ai caché mes œuvres pendant des années. Il y a un an et demi, j’ai enfin eu le déclic de présenter mon travail au monde. Cela m’a permis de me libérer, d’exposer à Stockholm, à Madrid, à Milan, en France, sur le web et aujourd’hui à Eugénie-les-Bains, un peu ma maison. À

bientôt ! »

Vernissage le 25 février à 11h30

Eugénie-les-Bains

