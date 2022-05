EXPOSITION – DEUX REGARDS, UN TERRITOIRE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Avec Vallée des Anges – du berceau du fer à terre frontière, Sébastien Leban, photoreporter en résidence à Puzzle, présente un itinéraire photographique sensible d’une terre balafrée par les usines et désormais résolument tournée vers le Luxembourg.

Deux regards sur une région où les travailleurs du fer ont été remplacés peu à peu par le flux et le reflux des employés de bureaux.

Et pour faire écho à Esch 2022 – Capitale européenne de la culture, Puzzle propose un temps fort regroupant deux expositions issues de projets artistiques et expérimentaux sur notre territoire. La Grande Marche est la rencontre entre deux marcheurs, un territoire et les personnes qui le font vivre. La restitution de cette expérience est présentée simultanément dans quatre pays et elle est augmentée d’une plate-forme web et d’un film documentaire.

Entrée libre // Tout public puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 http://puzzle.thionville.fr/

