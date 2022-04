Exposition « Deux » à la salle Saint-Loup Maison Saint-Loup, 30 avril 2022, Amilly.

La salle Saint-Loup accueille du 29 avril au 3 mai deux artistes autodidactes au talent complémentaire, Charlette Meunier et Norbert Daems. L’Amilloise Charlette Meunier s’adonne avec passion à la peinture à l’huile figurative ou abstraite, et à la sculpture, dans laquelle elle mêle habilement terre cuite et bois flotté. Alors qu’elle exerçait comme magnétiseuse-guérisseuse à Saint-Firmin-des-Vignes, l’artiste utilisait la peinture comme un médium pour se libérer des émotions négatives ou positives qui la traversait lors de ses séances. Son travail pictural témoigne de cette dimension intérieure, parfois cosmique. Les matériaux de ses sculptures, tout comme les paysages ou animaux mythiques qu’elle peint de manière plus figurative sont le pendant plus « terrestre » de son inspiration foisonnante. Norbert Daems, lui, sculpte le métal. Primé de nombreuses fois ces 25 dernières années, l’artiste dit pourtant n’exercer qu’un « passe-temps ». Ses pièces, abstraites, stylisées ou figuratives, il les crée dans la fusion du métal et de l’imaginaire, jouant lui aussi des forces telluriques et cosmiques pour sculpter des planètes ou dompter des météores. Habitué des expositions de l’association Peintures et créativités du Loiret à Amilly, il est aussi l’auteur du Forgeron du rond-point Saint-Macé à Ferrières-en-Gâtinais. Charlette Meunier (peinture à l’huile et sculpture) et Norbert Daems (sculpture) Du vendredi 29 avril au mardi 3 mai inclus de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 Salle Saint-Loup, place de Nordwalde, Amilly centre-bourg

