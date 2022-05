Exposition Détricoter les stéréotypes de genres Musée de Vernon, 14 mai 2022 10:00, Vernon.

Restitution des travaux plastiques réalisés par les lycéens autour des stéréotypes femmes-hommes

Deux classes de Terminale du lycée Georges Dumézil participent au dispositif « Dialogue entre les arts ». Sur le thème « détricoter les stéréotypes femmes-hommes », les élèves ont créé des œuvres plastiques à la suite de visites réalisées dans le cabinet de dessin du musée de Vernon qui présente une sélection de portraits de femmes.

Leurs créations et celles de la plasticienne Fleur Leclère qui les accompagne dans ce projet, seront présentées dans la salle archéologique du musée.

Installé dans un ancien hôtel particulier des XVe – XVIIIe siècles, près de la Seine, le musée propose un parcours riche et varié.

Autour de l’impressionnisme, les collections présentées constituent une étape indispensable de la visite de Giverny, avec ses tableaux de Claude Monet et des artistes qui y vécurent (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl. Hoschedé-Monet…).

Des tableaux de Pierre Bonnard -qui fut, à Vernon, le voisin de Monet entre 1912 et 1938 – et des Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrichissent la section consacrée aux paysages de la région.

Une section consacrée à l’art animalier (Bugatti, Pompon, Jouve…), une salle d’histoire locale (maquette du vieux château) et un original cabinet de dessins, présentant par roulement le fonds d’arts graphiques (sur des thèmes variés : T-A. Steinlen, la caricature, le portrait, la guerre, l’enfance…) complètent la visite.

Parking Clemenceau (payant en semaine, gratuit les dimanches et lundi) à 30 mètres.

Housed in a former mansion from the 15th – 18th centuries, near the Seine, the museum offers a rich and varied itinerary. Around impressionism, the collections presented constitute an indispensable stage of Giverny’s visit, with his paintings by Claude Monet and the artists who lived there (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl. Hoschedé-Monet…). Paintings by Pierre Bonnard, who was Monet’s neighbour in Vernon between 1912 and 1938, and Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrich the section devoted to the region’s landscapes.

A section devoted to animal art (Bugatti, Pompon, Jouve, etc.), a local history room (model of the old castle) and an original drawing room, presenting by turn the graphic arts fund (on various themes: T-A. Steinlen, caricature, portrait, war, childhood…) complete the visit.

Dos clases de último año del liceo Georges Dumézil participan en el dispositivo «Diálogo entre las artes». Sobre el tema «eliminar los estereotipos de género», los estudiantes crearon obras plásticas después de visitar el estudio de dibujo del museo de Vernon, que presenta una selección de retratos de mujeres. Sus creaciones y las de la plástica Fleur Leclère que les acompaña en este proyecto, serán presentadas en la sala arqueológica del museo.

12 rue du Pont, 27200 Vernon 27200 Vernon Normandie