Deux classes de Terminale du lycée Georges Dumézil participent au dispositif « Dialogue entre les arts ». Sur le thème « détricoter les stéréotypes femmes-hommes », les élèves ont créé des œuvres plastiques à la suite de visites réalisées dans le cabinet de dessin du musée de Vernon qui présente une sélection de portraits de femmes. Leurs créations et celles de la plasticienne Fleur Leclère qui les accompagne dans ce projet, seront présentées dans la salle archéologique du musée. Restitution des travaux plastiques réalisés par les lycéens autour des stéréotypes femmes-hommes Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon La Demi Lune Eure

