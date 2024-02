EXPOSITION DÉTOURNEMENTS Juvignac, mardi 2 avril 2024.

Depuis 1975, le plasticien, critique d’art et peintre franco-vénézuélien Luis Pannier dévoile ses œuvres dans de nombreux salons, biennales et expositions, notamment dans les musées d’art contemporain du Venezuela et de la Caraïbe.

Le projet Détournements s’articule autour de toiles portant sur sa pratique du détournement d’images et d’œuvres connues, ainsi qu’une série d’œuvres en 3D d’artistes membres de l’Association Artel, dont il est président.

Tout au long du mois d’avril, Détournements s’exposera aussi à la Médiathèque !

Entrée libre .

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-30

Allée de l’Europe

Juvignac 34990 Hérault Occitanie

