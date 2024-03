Exposition Détenues de Bettina Rheims Salle capitulaire Mably Bordeaux, jeudi 11 avril 2024.

Début : 2024-04-11T11:00:00+02:00 – 2024-04-11T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T11:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Encouragée par Robert Badinter, à qui nous dédions cette exposition, la photographe Bettina Rheims réalise, entre septembre et novembre 2014, Détenues, une série de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre établissements pénitentiaires français, rassemblée dans un ouvrage paru aux éditions Gallimard.

Ce projet, soutenu par l’administration pénitentiaire, confronte l’univers carcéral avec celui de la création artistique ; dans un dialogue complexe, il interroge la construction et la représentation de la féminité dans les espaces de privation de liberté et d’enfermement.

« Il me fallait aller à la rencontre de femmes qui n’avaient pas fait le choix de vivre entre quatre murs. Nous avons beaucoup parlé. Elles se sont racontées, et j’ai tenté de leur offrir un moment hors de ce temps-là ». Bettina Rheims

La série Détenues offre une fenêtre de conversation avec l’univers sensible et peu connu de la détention. Ces femmes photographiées en prison, dans un studio improvisé, ont pu s’engager avec la photographe dans une démarche de reconstruction de leur identité féminine et amorcer un travail de restauration de leur image. À ces femmes dont la vie a basculé du jour au lendemain, Bettina Rheims redonne, le temps d’un cliché, dignité et humanité. Elle restitue à chacune sa personnalité que l’incarcération tend à effacer.

Initiée par la Cour d’Appel de Bordeaux, avec le soutien du mécénat d’Élisabeth Wilmers et la participation du Conseil départemental de l’accès au droit de Gironde, cette exposition est présentée en partenariat avec l’Institut pour la photographie (Lille, Hauts-de-France).

Ce travail a fait l’objet d’un ouvrage, publié en 2018 dans la prestigieuse collection Blanche – grand format – par les éditions Gallimard, qui rassemble plus de soixante portraits accompagnés d’un avant-propos de Robert Badinter et d’un texte de Nadeije Laneyrie-Dagen.

Salle capitulaire Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux

