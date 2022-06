Exposition d’été : Jacqueline ZANCHETTA, peintre et Yann GUILLON, sculpteur Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: 29650

Guerlesquin 29650 Les halles, bâtiment patrimonial, accueillent, cet été, Jacqueline ZANCHETTA peintre de Brest ainsi que le sculpteur sur bronze morbihannais, Yann GUILLON. Notre exposition d’été fait partie de la programmation du « Léguer en fête », pour plus de lien entre les sources et la mer. http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger Étage des halles (entrée par l’office de tourisme) guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 72 84 20 https://guerlesquin.bzh/patrimoine-2/ Les halles, bâtiment patrimonial, accueillent, cet été, Jacqueline ZANCHETTA peintre de Brest ainsi que le sculpteur sur bronze morbihannais, Yann GUILLON. Notre exposition d’été fait partie de la programmation du « Léguer en fête », pour plus de lien entre les sources et la mer. http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger Étage des halles (entrée par l’office de tourisme) Place du Présidial Etage des Halles Guerlesquin

