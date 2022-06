Exposition d’été – Elisabeth MARANDEL Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Par Élisabeth MARANDEL, découvrez une exposition de peinture contemporaine.

A l’ancienne mairie. +33 2 96 70 40 64 http://www.marelis-artextile.com/ Par Élisabeth MARANDEL, découvrez une exposition de peinture contemporaine.

