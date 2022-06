Exposition d’Été de l’Oustal : » Le Village en 1836″ Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: 46320

Espédaillac 46320 1 – Au café associatif de l’Oustal, aux horaires d’ouverture. Présentation des cadastres du village en 1836 et d’aujourd’hui. 2 – Au cœur du village, sous la forme d’un parcours, revivre en 1836 : noms des habitants, leurs métiers – le village se transforme! Sous forme d’une chasse aux trésors pour les petits et les grands. du dimanche au vendredi, de 18h à 20h30 en période d’été Durant toute la saison estivale, venez découvrir l’exposition « le village d’Espédaillac en 1836 » à l’Oustal. loustal.espedaillac@gmail.com 1 – Au café associatif de l’Oustal, aux horaires d’ouverture. Présentation des cadastres du village en 1836 et d’aujourd’hui. 2 – Au cœur du village, sous la forme d’un parcours, revivre en 1836 : noms des habitants, leurs métiers – le village se transforme! Sous forme d’une chasse aux trésors pour les petits et les grands. du dimanche au vendredi, de 18h à 20h30 en période d’été @ »L’Oustal d’Espédaillac » – café associatif

