Plougasnou Finistère La Ronde des Arts présente 3 artistes pour son exposition d’été : – Yann REBECQ, peintre

– Laurence JOVYS, peintre de sables

– Nathalie AUTRET-LOUARN, sculptrice céramiste Salle Fréhel à Primel, Plougasnou

du 27 juillet au 21 Aout 2022

