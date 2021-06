Crest Crest Crest, Drôme Exposition d’été Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Exposition d’été Crest, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Crest. Exposition d’été 2021-07-01 – 2021-08-28 Atelier Carcavel 23 Rue Archinard

Crest Drôme L’Atelier Carcavel vous invite à découvrir sa nouvelle exposition d’été. Peinture, gravure et textile avec Sally Brokensha, Muriel Moreau, Nicole Koch, Natasha Krenbol, Anne Revol et Mireille Veauvy. carcavel@cegetel.net +33 4 75 25 21 89 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

lieuville 44.729#5.02565