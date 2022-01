Exposition d’été Beaulieu-sur-Loire 45630, 25 juin 2022, Beaulieu-sur-loire.

Exposition d’été

du samedi 25 juin au samedi 30 juillet à Beaulieu-sur-Loire 45630

Peintures, sculptures et photographies seront exposées à la maison Marret. Les artistes de l’association Arts et Loisirs Béllocéens seront accompagnés d’autres artistes. Seront présents : Anna Gérome, Daniel Girard, Anny Schreier, Annie Brousseau, Dominique Mauplot, Joëlle Salin, Françoise Bazillais, Robert Gros, Danièle Vinck, Patrick Fleury, Louis-Ange Serrano, Evelyne Gusse, Evelyne beaumont, Elisabeth Rochet. L’exposition sera ouverte au public : le mercredi matin de 10h à 12h, les après-midi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 15h à 18h.

Exposition d’été organisée par l’ALB.

Beaulieu-sur-Loire 45630 Place de l’Église, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire



