Exposition d’été Abbeville, 19 juillet 2022, Abbeville.

Exposition d’été

1 Place de l’Amiral Courbet Abbeville Somme

2022-07-19 09:30:00 – 2022-08-07 12:30:00

Abbeville

Somme

Pour le retour de l’été, l’office de tourisme de la baie de Somme a le plaisir d’accueillir différents artistes et amis afin de proposer une exposition hétéroclite dans laquelle le plus grand nombre pourra se retrouver. Notamment en mettant en avant Jacques Lelièvre et son épouse, tombés amoureux de la baie de Somme.

Jac Lelièvre est né en 1950 et depuis son plus jeune âge, il n’a cessé de dessiner.

Après une carrière dans le dessin animé, la BD et la presse jeunesse, il se consacre à la peinture. Il s’intéresse à toutes les techniques et supports. L’univers marin, les plages et rivages, les bateaux, la faune et la flore sont ses principales sources d’inspiration.

CALM (Maryse Martin-Lelièvre)

“Calm part toujours de ce qui crée une émotion chez elle, là où elle vit: la silhouette d’un tronc d’arbre, l’assemblage de couleurs (aussi bien sur la façade d’une maison que la grappe d’une glycine en fleurs), l’empilement d’éléments (tel un vieux mur) … ou un tableau.

Jean-Michel Gruet

Aquarelle, modelage, caricature, Jean-Michel Gruet se disperse pour son plus grand plaisir.

En ce moment c’est plutôt période « carton », jusqu’à l’obsession.

Jean-Michel Gruet sublime ces dépôts sauvages en « land-art » improvisé dans la précipitation de l’abandon.Il est membre de France Cartoons et l’auteur de cinq albums.

Michel Kiritzé-Topor naît en 1951.

Très jeune, il est passionné par le dessin d’humour et la bande dessinée.

Il collabore ensuite comme illustrateur de presse pour divers supports (Le Point, Libération, L’Expansion, La Croix, Télérama, Ouest-France, Le journal de Mickey…)

