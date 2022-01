Exposition d’estampes japonaises Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Uze Drôme Saint-Uze Passionné d’art contemporain et d’estampes, Philippe Gintrand prête une partie de sa collection à la médiathèque.A voir dans la médiathèque, aux heures d’ouverture. Visite guidée le samedi 5/02 à 10h30. mediatheque@saintuze.fr +33 4 75 23 41 57 http://mediatheque.saintuze.fr/ Saint-Uze

