Exposition d’estampes de Maryline Viard Aix-en-Provence, 27 juin 2022, Aix-en-Provence.

Exposition d’estampes de Maryline Viard Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

2022-06-27 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-10 19:00:00 19:00:00 Azimut 1 bis Rue Matheron

Aix-en-Provence 13100

C’est dans son jardin et son quotidien que Maryline va glaner les matériaux qui nourrissent ses estampes.

En utilisant les techniques et les outils des anciens, combinées aux pratiques écologiques d’aujourd’hui , elle nous fait voyager entre terre, ciel et mer. Dans son univers poétique et coloré, elle interroge la matière et nous parle de la vie.

Exposition d’œuvres graphiques de Maryline Viard à la galerie Azimut

https://www.galerieazimut.com/

Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

