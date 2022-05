Exposition dessins – François Bouët Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Catégories d’évènement: Gard

Sanilhac-Sagriès

Exposition dessins – François Bouët
Médiathèque de Sanilhac et Sagriès
Allée des Aubépines
Sanilhac-Sagriès

2022-05-02 – 2022-06-30

Graphiste-illustrateur indépendant, François Bouët réalise décors de films d'animation et d'exposition, peintures murales, couvertures de livres, affiches, pochettes de disques et collabore avec la presse et l'édition. Découvrez son exposition !

