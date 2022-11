EXPOSITION « DESSINS ET PEINTURES » PAR SYLVIE COULON – LYCÉE BEL AIR Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Le Lycée Bel Air de Fontenay-Le-Comte a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Sylvie Coulon le lundi 7 novembre à 18 h, en salle Gaston Chaissac. Artiste plasticienne, elle développe un travail de dessins et peintures dans un corpus sériel interrogeant notre rapport à l’image sur le thème de l’Ouest américain. Elle invite le spectateur à se questionner sur sa propre mémoire iconique grâce à des suites thématiques. Sylvie Coulon explore la relation peinture/cinéma et le western, laissant apparaître plastiquement un monde disparu. • Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 8h à 18h. • Réservation pour les groupes scolaires au : 02 51 50 11 44 ou par mail : sylvie.chaumet@educagri.fr Lycée Bel Air : Salle Gaston Chaissac expose Sylvie Coulon, artiste plasticienne +33 2 51 50 11 44 LYCEE BEL AIR 7 Rue Bel air Fontenay-le-Comte

