Exposition dessins et peintures de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde

Exposition dessins et peintures de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde, 4 mai 2022, Saint-Ciers-sur-Gironde. Exposition dessins et peintures de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde

2022-05-04 – 2022-05-31

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde EUR Dans le cadre des rencontres Estuariennes, venez découvrir les œuvres de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde.

Sa fascination pour les carrelets de notre Estuaire ont conduit Bernadette à les fixer dans ses œuvres. Ces engins de pêche sont également machines à rêver, esquifs ne larguant jamais les amarres, mais qui aident au voyage et racontent l’histoire de celles et ceux qui ont bâtis. Soirée de vernissage le vendredi 29 avril : 18h projection du film documentaire “engins de pêche ou machine à rêver”. Dans le cadre des rencontres Estuariennes, venez découvrir les œuvres de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde.

Sa fascination pour les carrelets de notre Estuaire ont conduit Bernadette à les fixer dans ses œuvres. Ces engins de pêche sont également machines à rêver, esquifs ne larguant jamais les amarres, mais qui aident au voyage et racontent l’histoire de celles et ceux qui ont bâtis. Soirée de vernissage le vendredi 29 avril : 18h projection du film documentaire “engins de pêche ou machine à rêver”. +33 5 57 32 84 36 Dans le cadre des rencontres Estuariennes, venez découvrir les œuvres de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde.

Sa fascination pour les carrelets de notre Estuaire ont conduit Bernadette à les fixer dans ses œuvres. Ces engins de pêche sont également machines à rêver, esquifs ne larguant jamais les amarres, mais qui aident au voyage et racontent l’histoire de celles et ceux qui ont bâtis. Soirée de vernissage le vendredi 29 avril : 18h projection du film documentaire “engins de pêche ou machine à rêver”. bernadette blanc

Saint-Ciers-sur-Gironde

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde Autres Lieu Saint-Ciers-sur-Gironde Adresse Ville Saint-Ciers-sur-Gironde lieuville Saint-Ciers-sur-Gironde Departement Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ciers-sur-gironde/

Exposition dessins et peintures de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde 2022-05-04 was last modified: by Exposition dessins et peintures de Bernadette Blanc à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde 4 mai 2022 Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde