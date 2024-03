Exposition dessins et gravures L’HORIZON Miremont, samedi 6 avril 2024.

Exposition dessins et gravures Gerard Lamouroux et Roland Armbruster exposent à la salle l’Horizon à Miremont 6 et 7 avril L’HORIZON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

L’HORIZON AVENUE DU STADE 31190 MIREMONT Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie