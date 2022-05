Exposition – “Dessinons la Paix” Cuzion Cuzion Catégories d’évènement: Cuzion

Cuzion Indre Cuzion Exposition : « Dessinons la Paix »

Les membres de l’association “Pour Kungur” ont rassemblé des dessins d’enfants de Russie et d’ailleurs pour en faire une exposition en faveur de la paix . Cette exposition se visite également dans les bureaux de tourisme d’Argenton-sur-Creuse et d’Eguzon ainsi qu’à la bibliothèque d’Eguzon. Exposition – “Dessinons la Paix” +33 2 54 47 24 51 Exposition : « Dessinons la Paix »

Les membres de l'association "Pour Kungur" ont rassemblé des dessins d'enfants de Russie et d'ailleurs pour en faire une exposition en faveur de la paix . Cette exposition se visite également dans les bureaux de tourisme d'Argenton-sur-Creuse et d'Eguzon ainsi qu'à la bibliothèque d'Eguzon.

