Exposition : Dessine ou écris tes rêves ! Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2021, Châlons-en-Champagne. Exposition : Dessine ou écris tes rêves ! 2021-11-26 – 2021-12-31 Office de tourisme 3 Quai des Arts

Châlons-en-Champagne Marne Exposition de couvertures du Journal de Tintin en collaboration avec l’Association des Noëls Châlonnais. Profitez de la période de Noël pour exprimer vos rêves !

– Pour les moins de 10 ans : concours de dessins (feutres et crayons à disposition sur place)

– Pour les plus de 10 ans : écrivez votre rêve qu’il concerne le monde, la France, votre entourage ou vous-même. Tout est possible et accrochez-le sur les sapins en bois installés à l’Office de Tourisme (cartons à disposition sur place). Des friandises seront offertes aux participants.

Fermeture les dimanches et jours fériés. +33 3 26 65 17 89 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

