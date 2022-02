EXPOSITION – DESSINE-MOI UNE GAZELLE Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz

EXPOSITION – DESSINE-MOI UNE GAZELLE Yutz, 26 février 2022, Yutz. EXPOSITION – DESSINE-MOI UNE GAZELLE Maison des bains 100 Grand’rue Yutz

2022-02-26 14:00:00 – 2022-02-26 18:00:00 Maison des bains 100 Grand’rue

Yutz Moselle À vos agendas !

Venez nombreux découvrir les toiles d’Aïcha’s Art à la Maison des Bains de Yutz.

Cette artiste au grand cœur a réalisé une sublime toile « Ghzala » pour soutenir notre équipage dans notre recherche de fonds pour le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2022 !

Venez découvrir son univers ! dessinemoiunegazelle@gmail.com +33 6 13 26 79 30 https://www.ville-yutz.fr/event/exposition-aichas-dessine-moi-une-gazelle/ Association dessine-moi une gazelle

Maison des bains 100 Grand’rue Yutz

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Maison des bains 100 Grand'rue Ville Yutz lieuville Maison des bains 100 Grand'rue Yutz Departement Moselle

Yutz Yutz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

EXPOSITION – DESSINE-MOI UNE GAZELLE Yutz 2022-02-26 was last modified: by EXPOSITION – DESSINE-MOI UNE GAZELLE Yutz Yutz 26 février 2022 Moselle Yutz

Yutz Moselle