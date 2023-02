EXPOSITION DESSINE-MOI UN DESSIN MODULAB, 2 mars 2023, Metz .

EXPOSITION DESSINE-MOI UN DESSIN

2023-03-02 14:00:00 – 2023-04-15 18:00:00

Programmée en écho aux salons de dessin contemporain parisiens (Drawing Now Art Fair et Ddessin), l’exposition Dessine-moi un dessin présente des ensembles de travaux inédits de trois artistes de la galerie (Irma Kalt, Sandra Plantiveau et Franck Girard) ainsi que de trois artistes invités (Nicolas Aiello, Aurélie Amiot et Benoît De Mijolla).

Le titre de cette exposition, direct et ressourçant l’enfance de l’art, pointe le dessin comme un motif en soi et suggère le désir et l’intensité intemporelle contenus dans ce médium. Il induit également qu’apparaissent, au-delà de la notion de sujet, des mondes singuliers issus des procédés plastiques employés par chaque artiste.

Dessine-moi un dessin nous amène finalement à regarder un regard, à s’immerger dans ces hypothèses de traits, ces micro séismes de lignes, ces énigmes de graphites et ces ricochets avec d’autres médiums comme la sculpture et la photographie.

Sur une proposition de Luc Doerflinger

